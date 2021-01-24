Kuruluş Osman oyuncularının şaşırtan gerçek halleri
24 Ocak 2021 18:05
Kuruluş Osman oyuncularının şaşırtan gerçek halleri
İlk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayımlanan ve reytinglerin zirvesinde yer alan ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman, Beykoz Riva'da çekiliyor. Kuruluş Osman dizisinin her bölümü bir önceki bölümden daha çok konuşuluyor. Peki güçlü kadrosuyla bilinen Kuruluş Osman oyuncularının gerçek hallerini merak ediyor musunuz? Cevabınız evet ise sizi haberimize alalım ...
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman büyük ilgiyle izleniyor.
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Kuruluş Osman oyuncularının gerçek hallerini merak ediyor musunuz?