Kuruluş Osman reytinglere damgasını vurdu
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, 14'üncü bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlendi. Reytinglerde zirveye oturan Kuruluş Osman, haftanın en çok izlenen dizisi oldu.
ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman 14'ncü bölümüyle haftaya damga vurdu. Çarşamba gecesinin reytinglerinde zirvesinde yer alan 'Kuruluş Osman', 14'üncü bölümüyle haftanın en çok izlenen dizisi oldu.
Tüm kişilerde %14.94 izlenme oranı ve %32.38 izlenme payı ve 20 +ABC1'de %15.54 izlenme oranı ve %32.39 izlenme payı alarak haftanın en çok izlenen dizisi olan 'Kuruluş Osman', diğer yapımları geride bırakarak zirvede yer aldı.
Yapımı Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', 18 Mart akşamı yayınlanacak 15'inci bölümünde yine seyirciyi ekran başına kilitleyecek.
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Osman Bey, Dündar Bey'den nasıl hesap soracak? Balgay tarafından tutsak edilen Gündüz Bey'in akıbeti ne olacak? Bala Hatun iyileşebilecek mi? Samsa Çavuş ve Osman Bey yeniden buluşması dengeleri nasıl değiştirecek? Sofia ve Kongar'ı ele geçiren Osman Bey, Balgay'a karşı nasıl oyun kuracak?