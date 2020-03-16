Kuruluş Osman reytinglere damgasını vurdu

Tüm kişilerde %14.94 izlenme oranı ve %32.38 izlenme payı ve 20 +ABC1'de %15.54 izlenme oranı ve %32.39 izlenme payı alarak haftanın en çok izlenen dizisi olan 'Kuruluş Osman', diğer yapımları geride bırakarak zirvede yer aldı.