Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosuna üç yeni isim!
atv'nin Çarşamba akşamları reyting rekorları kıran yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman"ın oyuncu kadrosuna Osman Bey'in amcası Sungur Tekin rolüyle Sezgin Erdemir, Dündar Bey'in oğlu Bahadır ile Çağkan Çulha ve Moğol...
Kuruluş Osman'ın çarşamba akşamı ekrana gelen on dokuzuncu bölümü günü tüm reyting kategorilerinde zirvede kapatırken, dizinin kadrosuna katılan yeni oyuncular izleyicide heyecan yarattı. Osman Bey'in amcası "Sungur Tekin" rolüyle dizinin kadrosuna katılan "Sezgin Erdemir", 'Kuruluş Osman' hayranları tarafından sosyal medyada coşkuyla karşılandı.
Hikayeye Dündar Bey'in oğlu "Bahadır" rolüyle dahil olan Çağkan Çulha ise Kayı Obası'nda dengeleri değiştirmeye aday.