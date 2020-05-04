Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosuna üç yeni isim!

Kuruluş Osman'ın çarşamba akşamı ekrana gelen on dokuzuncu bölümü günü tüm reyting kategorilerinde zirvede kapatırken, dizinin kadrosuna katılan yeni oyuncular izleyicide heyecan yarattı. Osman Bey'in amcası "Sungur Tekin" rolüyle dizinin kadrosuna katılan "Sezgin Erdemir", 'Kuruluş Osman' hayranları tarafından sosyal medyada coşkuyla karşılandı.