Kuruluş Osman’da Balgay intikam için geri dönüyor

Sezonun en çok konuşulan ve izlenen reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın 13 Mayıs Çarşamba saat 20:20'de atv'de ekrana gelecek heyecan ve sürprizlerle dolu yirminci bölümünde; Osman Bey, Dündar'dan yaptıklarının hesabını soruyor!