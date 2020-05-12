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  3. 12 Mayıs 2020 13:52

Kuruluş Osman’da Balgay intikam için geri dönüyor

Sezonun en çok konuşulan ve izlenen reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın 13 Mayıs Çarşamba saat 20:20'de atv'de ekrana gelecek heyecan ve sürprizlerle dolu yirminci bölümünde; Osman Bey, Dündar'dan yaptıklarının hesabını soruyor!

Kuruluş Osman’da Balgay intikam için geri dönüyor

Sezonun en çok konuşulan ve izlenen reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın 13 Mayıs Çarşamba saat 20:20'de atv'de ekrana gelecek heyecan ve sürprizlerle dolu yirminci bölümünde; Osman Bey, Dündar'dan yaptıklarının hesabını soruyor!

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Kuruluş Osman’da Balgay intikam için geri dönüyor

Aygül'ün ihanetine uğrayarak yakalanan Osman Bey, bu bölümde Moğolların elinde ölüm kalım mücadelesi veriyor.

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Kuruluş Osman’da Balgay intikam için geri dönüyor

"Bana verdiğin sadakat sözünü çiğnedin Osman" diyen Balgay, Osman Bey'i darağacına asarken, oğlu Bahadır'la birlikte beyliği geri almak için sinsice bir plan kuran Dündar, Gündüz ve Bamsı beyleri tuzağa düşürüyor.

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Kuruluş Osman’da Balgay intikam için geri dönüyor

Osman Bey, Moğolların elinden nasıl kurtulacak? Dündar'ın tuzağına düşen Gündüz ve Bamsı beylerin akıbeti ne olacak?

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