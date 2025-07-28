Kuruluş Osman'da Burak Özçivit'in yerine teklif götürülen oyuncuya herkes şaşırdı
Sürpriz bir kararla Kuruluş Osman dizisinden ayrılan yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in ardından dizide yaşanacak zaman atlaması sonrasında BuraK Özçivit'in canlandırdığı Osman Bey'in yaşlılığını oynaması için sürpriz bir isme teklif gittiği öne sürüldü.
'Çalıkuşu', 'Küçük Sırlar, 'Kuruluş: Osman', 'Baba Ocağı' gibi dizilerde boy gösteren başarılı oyuncu Burak Özçivit, son dizisi Kuruluş Osman'dan ayrılmıştı.
Yıllardır dizide Osman Bey'e hayat veren Burak Özçivit, sosyal medya hesabından veda mesajı yayınlayarak şu ifadeleri kullanmıştı:
"Vedalaşmak büyük bir erdemdir. 6 senelik tutkunun, emeğin üzerine algı yaratmaya çalışanlara, izleyicimize teşekkür ederek veda etmek istiyorum. Yeni hikayelerde görüşmek üzere."
Bozdağ Film’in 6 sezondur süren Kuruluş Osman dizisinin 7. sezonunda da Burak Özçivit’le yola devam edeceği, Özge Törer’in de kadroda olacağı konuşuluyordu. Ancak Özçivit ile dizi için final kararı geldi. 6 senedir ekranlarda olan dizi 7. sezonuyla izleyiciye veda edecek.
Son sezonuyla ekranlara gelecek olan Kuruluş Osman'da bir zaman atlaması yaşanacağı ve Burak Özçivit'in rolünün yaşlılığı için ise Cihan Ünal'a teklif gittiği öne sürüldü.