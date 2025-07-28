Kuruluş Osman'da Burak Özçivit'in yerine teklif götürülen oyuncuya herkes şaşırdı

Bozdağ Film’in 6 sezondur süren Kuruluş Osman dizisinin 7. sezonunda da Burak Özçivit’le yola devam edeceği, Özge Törer’in de kadroda olacağı konuşuluyordu. Ancak Özçivit ile dizi için final kararı geldi. 6 senedir ekranlarda olan dizi 7. sezonuyla izleyiciye veda edecek.