Kuruluş Osman'da dikkat çeken gelişme

Osman Bey'in Moğollara vergi ödemeyi kabul ettiğini öğrenen Nikola, Togay ve Osman Bey'in arasındaki barışı bozmak için plan kurdu. Nikola, amacına ulaşmak için Umur Bey'i Osman Bey'e karşı kışkırtmak istedi. Göktuğ ve Alpleri, Togay'a yollayarak anlaşmaya sadık kalacağını ve vergisini Selçuklu sultanına ödeyeceğini bildiren Osman Bey, Şeyh Edebalı'nın tavsiyesi hakkında Gündüz Bey ve Bamsı Bey'le istişare etti. İki bey de Malhun Hatun'la evlenmesinin obanın geleceği için hayırlı olacağını söyledi.