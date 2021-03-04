Kuruluş Osman'da iki isim gitti, iki isim geldi
ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi Çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. Burak Özçivit'in başrolünde olduğu dizide dün akşam sürpriz gelişmeler yaşandı. Dizinin iki önemli oyuncusu diziye veda ederken, kadroya iki oyuncu birden katıldı. Ayrıca Kuruluş Osman'ın dün akşamki reyting sonuçları da geldi.
Kuruluş Osman zirveye yerleşti Görkemli prodüksiyonu ve soluk kesen hikayesi ile ikinci sezonunda da tüm rakiplerini geride bırakan Kuruluş Osman zirveye yerleşti.
1 / 42
Kuruluş Osman tüm kişiler ve ABC1 kategorilerinde 12-13 reytingler elde eden dizi günü birinci sırada tamamlayarak, Sadakatsiz’nin önünde yer aldı. Dizi AB grubunda ise çarşambanın en çok izlenen ikinci yapımı oldu.
2 / 42
Osman Bey karakteriyle gönüllerde taht kuran Burak Özçivit dün akşamki bölümde de yine heyecan fırtınası estirdi.
3 / 42
Çarşamba akşamları ekranlara gelen Kuruluş Osman'ın son bölümü seyirci karşısına çıktı. Senaryosu ve oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayan Kuruluş Osman'ın son bölümünde de heyecan doruktaydı.
4 / 42