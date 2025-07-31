Kuruluş Osman'da ''Osman'' Burak Öçvit gitii, ''Orhan'' Mert Yazıcıoğlu geldi
Tam 6 sezondur ekranlarda reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinde yaşanan başrol krizi çözüldü. Burak Özçivit'in projeden ayrılmasının ardından Mert Yazıcıoğlu Orhan Bey karakteri ile diziye dahil oldu.
'Çalıkuşu', 'Küçük Sırlar, 'Kuruluş: Osman', 'Baba Ocağı' gibi dizilerde boy gösteren başarılı oyuncu Burak Özçivit, son dizisi Kuruluş Osman'dan ayrılmıştı.
Yıllardır dizide Osman Bey'e hayat veren Burak Özçivit, sosyal medya hesabından veda mesajı yayınlayarak "Vedalaşmak büyük bir erdemdir. 6 senelik tutkunun, emeğin üzerine algı yaratmaya çalışanlara, izleyicimize teşekkür ederek veda etmek istiyorum. Yeni hikayelerde görüşmek üzere." ifadelerini kullanmıştı.
En çok merak edilen konu ise Burak Özçivit'in ayrılığı sonrasında Kuruluş Osman dizisinde başrole kimin geçeceği olmuştu. Bu soru sonunda resmen yanıt buldu ve Kuruluş Osman'da ayrılan Özçivit yerine Mert Yazıcıoğlu ile anlaşma sağlandı.
Now TV ekranlarında yayınlandığı 2 sezon boyunca her bölümü ile reytinglere damgasını vuran Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyd karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu'nun Kuruluş Osman dizisiyle anlaştığı resmen duyuruldu.