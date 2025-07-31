Kuruluş Osman'da ''Osman'' Burak Öçvit gitii, ''Orhan'' Mert Yazıcıoğlu geldi

En çok merak edilen konu ise Burak Özçivit'in ayrılığı sonrasında Kuruluş Osman dizisinde başrole kimin geçeceği olmuştu. Bu soru sonunda resmen yanıt buldu ve Kuruluş Osman'da ayrılan Özçivit yerine Mert Yazıcıoğlu ile anlaşma sağlandı.