Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'uydu... Özge Törer katıldığı davette mankenleri kıskandırdı

  4. Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'uydu... Güzel oyuncu katıldığı davette mankenleri kıskandırdı

Ekranların sevilen dizisi "Kuruluş Osman"da tam 6 sezon boyunca 'Bala Hatun' karakterine hayat verdikten sonra projeye veda eden güzel oyuncu Özge Törer katıldığı bir davette tüm dikkatleri üzerine çekti.

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da başrol oyuncusu Burak Özçivit ile anlaşma sağlanamayınca hem senaryo hem de dizinin adı değişmiş, Kuruluş Osman'da 6 sezondur Bala Hatun'u canlandıran Özge Törer de projeye veda etmişti. 

Dizide Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer'de tam 6 sezon boyunca canlandırıdğı Bala Hatun karakteriyle izleyiciden tam not almıştı. 

Diziden ayrıldıktan sonra bir davette ortaya çıkan Özge Törer, peş peşe yayınladığı karelerle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Özge Törer'in davetten fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

