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  3. 07 Ocak 2020 12:15

'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'ten bir rekor daha

Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla gündeme oturdu. Kuruluş Osman dizisi Atv ekranlarında rekor kırmaya devam ederken Burak Özçivit de magazinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Yu

'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'ten bir rekor daha

Atv'nin rekortmen dizisi 'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, sosyal medyada rekor kırmayı sürdürürken yakışıklı oyuncunun dün yaptığı paylaşım adeta sosyal medyayı salladı.

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'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'ten bir rekor daha

SANİYEDE BİN BEĞENİ ALDI 2 DAKİKADA REKOR KIRDI Deniz kenarında poz veren yakışıklı oyuncunun paylaşımı, bir dakikada 5 binden fazla beğeni aldı.

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'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'ten bir rekor daha

Özçivit'in paylaşımına gelen beğeni iki dakika sonra da ikiye katlandı.

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'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'ten bir rekor daha

İşte Burak Özçivit'in olay olan o paylaşımı…

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