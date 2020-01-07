'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'ten bir rekor daha
Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla gündeme oturdu. Kuruluş Osman dizisi Atv ekranlarında rekor kırmaya devam ederken Burak Özçivit de magazinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Yu
Atv'nin rekortmen dizisi 'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, sosyal medyada rekor kırmayı sürdürürken yakışıklı oyuncunun dün yaptığı paylaşım adeta sosyal medyayı salladı.
SANİYEDE BİN BEĞENİ ALDI 2 DAKİKADA REKOR KIRDI Deniz kenarında poz veren yakışıklı oyuncunun paylaşımı, bir dakikada 5 binden fazla beğeni aldı.