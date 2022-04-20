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  4. Kusursuz görünmek için yüzünü tıraş ediyor: İşte ünlülerin ilginç güzellik hileleri

Kusursuz görünmek için yüzünü tıraş ediyor: İşte ünlülerin ilginç güzellik hileleri

Ünlü şarkıcılar kameralar önünde güzel görünmek için yoğun çaba sarf ediyor. İşte ünlülerin güzel görünmek için ilginç sırları...

Kusursuz görünmek için yüzünü tıraş ediyor: İşte ünlülerin ilginç güzellik hileleri - Resim: 1

İşte pahalı güzellik ürünleri yerine birbirinden tuhaf yöntemler kullanmayı tercih eden dünyaca ünlü isimler.

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Kusursuz görünmek için yüzünü tıraş ediyor: İşte ünlülerin ilginç güzellik hileleri - Resim: 2


Lady Gaga yüzünü bantlamayı tercih ediyor

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Kusursuz görünmek için yüzünü tıraş ediyor: İşte ünlülerin ilginç güzellik hileleri - Resim: 3

Kate Hudson renk gelsin ve sıkılaşsın diye yüzünü buzlu suya daldırıyor

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Kusursuz görünmek için yüzünü tıraş ediyor: İşte ünlülerin ilginç güzellik hileleri - Resim: 4

Cameron Diaz sivilcelerine önce enfeksiyon önleyici krem sürüyor sonra göz damlası sıkıyor

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