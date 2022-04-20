Kusursuz görünmek için yüzünü tıraş ediyor: İşte ünlülerin ilginç güzellik hileleri
Ünlü şarkıcılar kameralar önünde güzel görünmek için yoğun çaba sarf ediyor. İşte ünlülerin güzel görünmek için ilginç sırları...
İşte pahalı güzellik ürünleri yerine birbirinden tuhaf yöntemler kullanmayı tercih eden dünyaca ünlü isimler.
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Lady Gaga yüzünü bantlamayı tercih ediyor
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Kate Hudson renk gelsin ve sıkılaşsın diye yüzünü buzlu suya daldırıyor
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Cameron Diaz sivilcelerine önce enfeksiyon önleyici krem sürüyor sonra göz damlası sıkıyor
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