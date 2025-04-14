Küvet pozları olay olan güzel oyuncu sevgilisinin tepkisini açıkladı
Ekranların sevilen yüzlerinden olan güzel oyuncu Rabia Soytürk, sosyal medyadan yayınladığı küvet pozlarıyla olay olmuştu. Rabia Soytürk sevgilisinin tepkisini açıkladı.
Ocak ayında 26 yaşına giren ve sevgilisi Samet Vuruşan'dan evlilik teklifi alan Rabia Soytürk, geçen günlerde küvette verdiği pozları Instagram hesabından paylaşmıştı.
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Önceki gün bir etkinliğe katılan ve muhabirlerin sorularını yanıtlayan Soytürk, küvet pozlarıyla ilgili açıklama yaptı.
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Fotoğraflarını annesinin çektiğini söyleyen oyuncu, sevgilisi Samet Vuruşan'ın tepkisini de açıkladı.
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Rabia Soytürk, "Annem çekti, annem ile tatilimdi o benim. Hayır kıskanmadı, normal bence. Sadece aradı 'O ne?' dedi" diye konuştu.
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