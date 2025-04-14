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Küvet pozları olay olan güzel oyuncu sevgilisinin tepkisini açıkladı

Ekranların sevilen yüzlerinden olan güzel oyuncu Rabia Soytürk, sosyal medyadan yayınladığı küvet pozlarıyla olay olmuştu. Rabia Soytürk sevgilisinin tepkisini açıkladı.

Küvet pozları olay olan güzel oyuncu sevgilisinin tepkisini açıkladı - Resim: 1

Ocak ayında 26 yaşına giren ve sevgilisi Samet Vuruşan'dan evlilik teklifi alan Rabia Soytürk, geçen günlerde küvette verdiği pozları Instagram hesabından paylaşmıştı.

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Küvet pozları olay olan güzel oyuncu sevgilisinin tepkisini açıkladı - Resim: 2

Önceki gün bir etkinliğe katılan ve muhabirlerin sorularını yanıtlayan Soytürk, küvet pozlarıyla ilgili açıklama yaptı. 

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Küvet pozları olay olan güzel oyuncu sevgilisinin tepkisini açıkladı - Resim: 3

Fotoğraflarını annesinin çektiğini söyleyen oyuncu, sevgilisi Samet Vuruşan'ın tepkisini de açıkladı.

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Küvet pozları olay olan güzel oyuncu sevgilisinin tepkisini açıkladı - Resim: 4

Rabia Soytürk, "Annem çekti, annem ile tatilimdi o benim. Hayır kıskanmadı, normal bence. Sadece aradı 'O ne?' dedi" diye konuştu.

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