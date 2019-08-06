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  3. 06 Ağustos 2019 12:02

Küvet pozları yürek hoplattı !

The Celebrity Big Brother programı ile ünlenen DJ Ashley James, küvette verdiği cesur pozlarla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Küvet pozları yürek hoplattı !

The Celebrity Big Brother programı ile ünlenen güzel DJ Ashley James, küvette verdiği çıplak pozla takipçilerini kendine hayran bıraktı.

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Küvet pozları yürek hoplattı !

Kadınların bedenleriyle barışmalarını öğütleyen beden olumlama hareketinin öncülerinden olan Ashley James, vücudunu sergilemekten geri durmadığını birçok paylaşımında gösteriyor.

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Küvet pozları yürek hoplattı !

Kadınların kendilerini saklamamaları gerektiğini söyleyen James, geçtiğimiz günlerde bir elinde kadeh tuttuğu, diğer eliyle göğüslerini kapattığı çıplak küvet pozuyla, takipçilerinin aklını başından aldı.

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Küvet pozları yürek hoplattı !

Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa kimi takipçisi, ''Mükemmel bir kadın'', kimi ise ''Benimle evlenir misin?'' gibi yorumlar yaptı.

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