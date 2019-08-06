Küvet pozları yürek hoplattı !
The Celebrity Big Brother programı ile ünlenen DJ Ashley James, küvette verdiği cesur pozlarla tüm dikkatleri üzerine çekti.
The Celebrity Big Brother programı ile ünlenen güzel DJ Ashley James, küvette verdiği çıplak pozla takipçilerini kendine hayran bıraktı.
Kadınların bedenleriyle barışmalarını öğütleyen beden olumlama hareketinin öncülerinden olan Ashley James, vücudunu sergilemekten geri durmadığını birçok paylaşımında gösteriyor.
Kadınların kendilerini saklamamaları gerektiğini söyleyen James, geçtiğimiz günlerde bir elinde kadeh tuttuğu, diğer eliyle göğüslerini kapattığı çıplak küvet pozuyla, takipçilerinin aklını başından aldı.