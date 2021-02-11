Sen Çal Kapımı dizisindeki küvet sahnesi FOX TV'yi yaktı!

Sen Çal Kapımı dizisi son haftalarda ilk 10 içine giremeyince çareyi Kerem Bürsin ve Hande Erçel'i yakınlaştırmakta bulmuş, ikiliyi küvete sokmuştu. Erotik dozu biraz fazla kaçan sahnelere şikayet yağmıştı. Sosyal medyada da olay olan sahneler için RTÜK göreve çağrılmıştı. RTÜK bu şikayetleri görmezden gelmedi ve inceleme başlattı.