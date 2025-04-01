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  4. Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'a veda... Kızı Şimal cenazede fenalaştı

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'a veda... Kızı Şimal cenazede fenalaştı

Kuzeyin Oğlu lakaplı ünlü sanatçı Volkan Konak için cenaze töreni düzenlendi. Kızı Şimal Konak törende fenalaşarak baygınlık geçirdi.

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'a veda... Kızı Şimal cenazede fenalaştı - Resim: 1

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) konser sırasında fenalaşarak yere yığılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak'ın cenazesi dün akşam İstanbul'a getirildi. Ünlü sanatçı için bugün İstanbul’da cenaze töreni düzenlendi. 

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Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'a veda... Kızı Şimal cenazede fenalaştı - Resim: 2

Levent’te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde düzenlenen cenaze töreni öncesinde yoğunluk yaşandı. 

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Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'a veda... Kızı Şimal cenazede fenalaştı - Resim: 3

Ünlü sanatçı Volkan Konak’ın kızı Şimal Konak, cenaze töreninde dayanamayarak fenalaştı. Baygınlık geçiren Şimal Konak daha sonra ambulansa götürülerek sakinleştirilmeye çalışıldı.

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Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'a veda... Kızı Şimal cenazede fenalaştı - Resim: 4

Törene Konak'ın ailesinin yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Oyuncu Melek Baykal, Nazlı Tosunoğlu, Müjdat Gezen ve sanatçı Orhan Gencebay, Koray Avcı, Linet, Hakan Altun, Berkay ve çok sayıda seveni katıldı. 

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