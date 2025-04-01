Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'a veda... Kızı Şimal cenazede fenalaştı
Kuzeyin Oğlu lakaplı ünlü sanatçı Volkan Konak için cenaze töreni düzenlendi. Kızı Şimal Konak törende fenalaşarak baygınlık geçirdi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) konser sırasında fenalaşarak yere yığılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak'ın cenazesi dün akşam İstanbul'a getirildi. Ünlü sanatçı için bugün İstanbul’da cenaze töreni düzenlendi.
Levent’te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde düzenlenen cenaze töreni öncesinde yoğunluk yaşandı.
Ünlü sanatçı Volkan Konak’ın kızı Şimal Konak, cenaze töreninde dayanamayarak fenalaştı. Baygınlık geçiren Şimal Konak daha sonra ambulansa götürülerek sakinleştirilmeye çalışıldı.
Törene Konak'ın ailesinin yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Oyuncu Melek Baykal, Nazlı Tosunoğlu, Müjdat Gezen ve sanatçı Orhan Gencebay, Koray Avcı, Linet, Hakan Altun, Berkay ve çok sayıda seveni katıldı.