Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'a veda... Kızı Şimal cenazede fenalaştı

Törene Konak'ın ailesinin yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Oyuncu Melek Baykal, Nazlı Tosunoğlu, Müjdat Gezen ve sanatçı Orhan Gencebay, Koray Avcı, Linet, Hakan Altun, Berkay ve çok sayıda seveni katıldı.