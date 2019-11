Kylie Jenner korumaları için servet harcıyor

Şu sıralar I’m a Celebrity… Get Me Out of Here adlı yarışma için vahşi bir ormanda mücadele eden Caitlyn Jenner, 22 yaşındaki kızının bu harcamasının bir ev fiyatına denk geldiğini de belirtti. Bir zamanlar ailenin annesi Kris ile evli olan ve o dönemde Bruce Jenner olarak tanınan ancak cinsiyet değiştirdikten sonra Caitlyn adını alan Jenner, kamptaki yarışmacı arkadaşlarına, kendilerini üne kavuşturan Keeping Up With The Kardashians adlı şovun nasıl ortaya çıktığını da anlattı.