Kylie Jenner korumaları için servet harcıyor
Sosyal medya fenomeni ve dünyanın en genç milyarderi olan Kylie Jenner'in korumaları için ayda 2.5 milyon TL harcadığı ortaya çıktı.
Kylie Jenner'ın babası Caitlyn Jenner, kızı hakkında bir sırrı ortaya çıkardı ve dünyanın en genç milyarderinin korumaları için ayda 2.5 milyon TL harcadığını söyledi...
Kozmetik markası Kylie Cosmetics’in yüzde 51 hissesini 600 milyon dolara satan Kylie Jenner hakkında ilginç bir bilgi ortaya çıktı. Dünyanın en genç milyarderi unvanına sahip Jenner’ın babası Caitlyn Jenner, kızının korumaları için ayda 400 bin dolar, yaklaşık 2.5 milyon TL harcadığını açıkladı.
Şu sıralar I’m a Celebrity… Get Me Out of Here adlı yarışma için vahşi bir ormanda mücadele eden Caitlyn Jenner, 22 yaşındaki kızının bu harcamasının bir ev fiyatına denk geldiğini de belirtti. Bir zamanlar ailenin annesi Kris ile evli olan ve o dönemde Bruce Jenner olarak tanınan ancak cinsiyet değiştirdikten sonra Caitlyn adını alan Jenner, kamptaki yarışmacı arkadaşlarına, kendilerini üne kavuşturan Keeping Up With The Kardashians adlı şovun nasıl ortaya çıktığını da anlattı.