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  3. 15 Temmuz 2019 19:55

La Casa de Papel galasından kareler

19 Temmuz Cuma günü Netflix'te 3. sezonu yayına girecek olan La Casa de Papel'in İspanya Madrid galası yapıldı. İşte La Casa de Papel yeni sezon galasından objektife yansıyanlar...

La Casa de Papel galasından kareler

Pedro Alonso, Alvaro morte

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La Casa de Papel galasından kareler

Ursula Corbero

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La Casa de Papel galasından kareler

Jaime Llorente, Esther Acebo

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La Casa de Papel galasından kareler

Alba Flores, Darko Peric

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