La Casa De Papel'in güzel Tokyo'sundan hayranlarını şaşırtan haber
Netflix'in yayınlandığı döneme damgasını vuran dizilerinden La Casa De Papel'in güzeller güzeli oyuncusu Ursula Corbero anne olmaya hazırlandığını açıkladı.
Dünyaca ünlü İspanyol oyuncu Ursula Corbero, La Casa de Papel dizisindeki Tokyo karakteriyle gönülleri fethetmişti
Netflix yapımı La Casa De Papel'e hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle damgasını vuran İspanyol güzel oyuncu Ursula Corbero'da sürpriz bir haber geldi.
Bir süredir Arjantinli sevgilisi Chino Darín ile birlikteliğini sürdüren Ursula Corbero anne olmaya hazırlandığını açıkladı.
Ursula Carbero 9 yıldır birlikte olduğu Arjantinli oyuncu Chino Darin ile ilk bebeklerini beklediklerini duyurdu.
