  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. La Casa De Papel'in güzel Tokyo'sundan hayranlarını şaşırtan haber

La Casa De Papel'in güzel Tokyo'sundan hayranlarını şaşırtan haber

Netflix'in yayınlandığı döneme damgasını vuran dizilerinden La Casa De Papel'in güzeller güzeli oyuncusu Ursula Corbero anne olmaya hazırlandığını açıkladı.

La Casa De Papel'in güzel Tokyo'sundan hayranlarını şaşırtan haber - Resim: 1

Dünyaca ünlü İspanyol oyuncu Ursula Corbero, La Casa de Papel dizisindeki Tokyo karakteriyle gönülleri fethetmişti

1 / 12
La Casa De Papel'in güzel Tokyo'sundan hayranlarını şaşırtan haber - Resim: 2

Netflix yapımı La Casa De Papel'e hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle damgasını vuran İspanyol güzel oyuncu Ursula Corbero'da sürpriz bir haber geldi. 

2 / 12
La Casa De Papel'in güzel Tokyo'sundan hayranlarını şaşırtan haber - Resim: 3

Bir süredir Arjantinli sevgilisi Chino Darín ile birlikteliğini sürdüren Ursula Corbero anne olmaya hazırlandığını açıkladı.

3 / 12
La Casa De Papel'in güzel Tokyo'sundan hayranlarını şaşırtan haber - Resim: 4

Ursula Carbero 9 yıldır birlikte olduğu Arjantinli oyuncu Chino Darin ile ilk bebeklerini beklediklerini duyurdu.

4 / 12