La Casa De Papel'in güzeli Ursula Corbero sosyal medyayı yıktı
La Case de Papel dizisinin başrol oyuncularından Úrsula Corberó, sosyal medya hesabından üstsüz pozunu paylaştı. Oyuncunun pozu kısa sürede 3 buçuk milyondan fazla beğeni aldı.
İspanya dizisi olan La Casa de Papel'in kural tanımayan karakteri Tokyo Ursula Corbero, Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
BEĞENİ BUTONU ÇÖKTÜ Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Corbero, 20 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından peş peşe üstsüz pozlarını paylaştı.
Ünlü isimlerin ateş emojisi koyarak hayranlıklarını gösterdiği oyuncuya takipçilerinden beğeni yağdı.