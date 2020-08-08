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  3. 08 Ağustos 2020 11:55

La Casa De Papel'in güzeli Ursula Corbero sosyal medyayı yıktı

La Case de Papel dizisinin başrol oyuncularından Úrsula Corberó, sosyal medya hesabından üstsüz pozunu paylaştı. Oyuncunun pozu kısa sürede 3 buçuk milyondan fazla beğeni aldı.

La Casa De Papel'in güzeli Ursula Corbero sosyal medyayı yıktı

İspanya dizisi olan La Casa de Papel'in kural tanımayan karakteri Tokyo Ursula Corbero, Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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La Casa De Papel'in güzeli Ursula Corbero sosyal medyayı yıktı

BEĞENİ BUTONU ÇÖKTÜ Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Corbero, 20 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından peş peşe üstsüz pozlarını paylaştı. 

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La Casa De Papel'in güzeli Ursula Corbero sosyal medyayı yıktı

Ünlü isimlerin ateş emojisi koyarak hayranlıklarını gösterdiği oyuncuya takipçilerinden beğeni yağdı. 

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La Casa De Papel'in güzeli Ursula Corbero sosyal medyayı yıktı

Oyuncunun üstsüz pozları kısa sürede 3.732 milyon beğeniye ulaştı.

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