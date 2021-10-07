La Casa de Papel'in ünlü oyuncusu Türkiye'ye geliyor
“La Casa de Papel” dizisindeki Berlin karakteriyle dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Pedro Alonso O’choro, Epsilon logosuyla okurlara ulaşan Filipo’nun Kitabı’nın tanıtımı için Türkiye’ye geliyor.
Netflix'in sevilen dizisi La Casa de Papel'de Berlin karakterini canlandıran Pedro Alonso, Türkiye'ye geliyor.
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Pedro Alonso ilk olarak, 14 Ekim Perşembe akşamı 20.00’de Köprü Atölye Kitap Kulübü’nde sıradışı kitabına dair tüm satırbaşlarının konuşulacağı çevrimiçi bir etkinliğe konuk olacak.
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Dünyaca ünlü oyuncu ve yazar, D&R Kitap Fuarı kapsamında 16 Ekim Cumartesi günü İstinyePark D&R’da, 17 Ekim Pazar günü ise Akasya Acıbadem D&R’da 12.00-14.00 saatleri arasında düzenlenen imza günlerinde okurlarıyla bir araya gelecek.
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