La Casa De Papel'in yakışıklı yıldızı Hande Erçel hamlesi
Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri olarak anılan güzel oyuncu Hande Erçel yakın markajda. La Casa De Papel, Sense gibi dünyada en çok izlenen dizilerde yer alan Migeul Angel Silvestre, Hande Erçel'i yakın markaja aldı.
Güzelliği ile hem ülkemizde hem de dünyada pek çok kişinin ilgisini çeken Hande Erçel'i son olarak İspanyol oyuncu yakın markaja aldı.
1 / 48
Sosyal medyada birbirinden güzel fotoğraflarını paylaşan Erçel'e son olarak dünyaca ünlü oyuncu Miguel Angel Silvestre yorum yaptı.
2 / 48
La Casa De Papel'in son sezonunda yer alan Silvestre daha önce de Sense8 dizisinde rol almıştı.
3 / 48
Yakışıklı oyuncunun Hande Erçel'e yaptığı yorumlar dikkatlerden kaçmadı.
4 / 48