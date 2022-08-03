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  4. La Casa De Papel'in yakışıklı yıldızı Hande Erçel hamlesi

La Casa De Papel'in yakışıklı yıldızı Hande Erçel hamlesi

Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri olarak anılan güzel oyuncu Hande Erçel yakın markajda. La Casa De Papel, Sense gibi dünyada en çok izlenen dizilerde yer alan Migeul Angel Silvestre, Hande Erçel'i yakın markaja aldı.

La Casa De Papel'in yakışıklı yıldızı Hande Erçel hamlesi - Resim: 1

Güzelliği ile hem ülkemizde hem de dünyada pek çok kişinin ilgisini çeken Hande Erçel'i son olarak İspanyol oyuncu yakın markaja aldı. 

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La Casa De Papel'in yakışıklı yıldızı Hande Erçel hamlesi - Resim: 2

Sosyal medyada birbirinden güzel fotoğraflarını paylaşan Erçel'e son olarak dünyaca ünlü oyuncu Miguel Angel Silvestre yorum yaptı.

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La Casa De Papel'in yakışıklı yıldızı Hande Erçel hamlesi - Resim: 3

La Casa De Papel'in son sezonunda yer alan Silvestre daha önce de Sense8 dizisinde rol almıştı.

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La Casa De Papel'in yakışıklı yıldızı Hande Erçel hamlesi - Resim: 4

Yakışıklı oyuncunun Hande Erçel'e yaptığı yorumlar dikkatlerden kaçmadı.

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