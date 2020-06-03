Lady Diana'yı Kraliyet mi öldürdü? Dünyayı sarsacak iddia...

ELİNDE TECAVÜZ KASETLERİ Mİ VARDI? Hacker grubu, Lady Diana'nın, Prens Phillip'in insan ticareti işi yaptığını, kayın biraderi Prens Andrew'un cinsel istismar ve tecavüzlerini, eşi Prens Charles'a yakın bir ismin ise kraliyet çalışanı bir erkeğe tecavüz ettiğini bildiğini, her şeyi bir kasete kaydedip saraydaki bir kasaya sakladığını öne sürdü.