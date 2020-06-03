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  3. 03 Haziran 2020 15:26

Lady Diana'yı Kraliyet mi öldürdü? Dünyayı sarsacak iddia...

George Floyd'un öldürülmesi ardından ABD Başkanı Donald Trump'ı tehdit ederek, tecavüz ile ilgili özel bilgiler yayımlayacağını söyleyen ünlü hacker grubu Anonymous, şimdi de Lady Diana'yı Kraliyet Ailesi'nin öldürdüğünü iddia etti.

Lady Diana'yı Kraliyet mi öldürdü? Dünyayı sarsacak iddia...

Hacker grubu Anonymous, Lady Diana'nın ölüm nedenine dair belgeler yayımladı. Grup elindeki belgelerde 31 Ağustos 1997'de bir trafik kazasıyla hayatını kaybeden Diana'nın İngiliz Kraliyet Ailesi tarafından çok fazla özel bilgiye sahip olduğu için öldürüldüğünü ve bunun bir kaza olmadığını iddia etti.

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Lady Diana'yı Kraliyet mi öldürdü? Dünyayı sarsacak iddia...

ELİNDE TECAVÜZ KASETLERİ Mİ VARDI? Hacker grubu, Lady Diana'nın, Prens Phillip'in insan ticareti işi yaptığını, kayın biraderi Prens Andrew'un cinsel istismar ve tecavüzlerini, eşi Prens Charles'a yakın bir ismin ise kraliyet çalışanı bir erkeğe tecavüz ettiğini bildiğini, her şeyi bir kasete kaydedip saraydaki bir kasaya sakladığını öne sürdü.

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Lady Diana'yı Kraliyet mi öldürdü? Dünyayı sarsacak iddia...

KASET, PRENSES DİANA'NIN UŞAĞINA KALDI Bu iddialara göre, Diana öldürüldükten sonra bu kaset, uşağı Burrell'a geçti. Diana'nın kız kardeşi Lady Sarah McCorquodale ile kaseti dinledikten sonra yeniden bir başka kasaya sakladı.

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Lady Diana'yı Kraliyet mi öldürdü? Dünyayı sarsacak iddia...

Ortalıkta bir kaset olduğu gerçeğini öğrenen Kraliyet ailesi, Burrell'a yerini sordu, Burrell ise kasetin kendisinde olmadığını, nerede saklandığını bilmediğini söyledi.

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