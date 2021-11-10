Lady Gaga kıyafetiyle galaya damga vurdu
Lady Gaga, sezonun en iddialı filmlerinden biri olan House of Gucci'nin (Gucci'nin Evi) Londra galasına damga vurdu.
Yönetmenliğini Ridley Scott'ın üstlendiği House of Gucci'nin (Gucci'nin Evi) galasına damga vuran kişi ise ana karaktere hayat veren Lady Gaga oldu.
Mor ve uzun uçuşan elbisesiyle çok gösterişli bir şekilde kırmızı halıya çıkan Lady Gaga, uzun uzun fotoğrafçılara poz verdi. Filmdeki rol arkadaşı Aman Driver ile poz veren Gaga, yırtmacını yukarı kaldırırak tüm ilgiyi üzerine çekmeyi başardı.
Galaya filmin önemli rollerini paylaşan Adam Driver, Lady Gaga, Jared Leto, Madalina Ghena, Camille Cotlin, Jeremy Irons gibi isimler de katıldı. Filmde kamera karşısına geçen Al Pacino ise galaya katılmadı.
Lady Gaga, gençlik yıllarında yaşadığı en büyük travmayı anlattı. Henüz 19 yaşındayken bir yapımcı tarafından defalarca tecavüze uğradığını söyleyen şarkıcıdan konuyla ilgili yeni açıklamalar geldi.