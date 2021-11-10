Lady Gaga kıyafetiyle galaya damga vurdu

Mor ve uzun uçuşan elbisesiyle çok gösterişli bir şekilde kırmızı halıya çıkan Lady Gaga, uzun uzun fotoğrafçılara poz verdi. Filmdeki rol arkadaşı Aman Driver ile poz veren Gaga, yırtmacını yukarı kaldırırak tüm ilgiyi üzerine çekmeyi başardı.