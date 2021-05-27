  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Lady Gaga tanga bikinisiyle nefes kesti

Lady Gaga tanga bikinisiyle nefes kesti

Yıldız şarkıcı Lady Gaga evinin bahçesinde güneş keyfi yaptığı sırada çektirdiği pozuyla sosyal medyayı salladı.

Yıldız şarkıcı Lady Gaga evinin bahçesinde güneş keyfi yaptı.

1 / 15

Gaga'nın cesur paylaşımları hayranlarının ilgisini çekti.

2 / 15

Lady Gaga pek çok ünlünün aksine evinin bahçesinde güneşin tadını çıkardı. Gaga tanga bikinisini giyip Malibu'daki evinde poz verdi.

3 / 15

Güneş banyosu yapan Gaga kıvrımlarını sergilediği pozuyla hayranlarından beğeni aldı.

4 / 15