Lady Gaga tanga bikinisiyle nefes kesti
Yıldız şarkıcı Lady Gaga evinin bahçesinde güneş keyfi yaptığı sırada çektirdiği pozuyla sosyal medyayı salladı.
Yıldız şarkıcı Lady Gaga evinin bahçesinde güneş keyfi yaptı.
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Gaga'nın cesur paylaşımları hayranlarının ilgisini çekti.
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Lady Gaga pek çok ünlünün aksine evinin bahçesinde güneşin tadını çıkardı. Gaga tanga bikinisini giyip Malibu'daki evinde poz verdi.
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Güneş banyosu yapan Gaga kıvrımlarını sergilediği pozuyla hayranlarından beğeni aldı.
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