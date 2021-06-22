Lana Del Rey 36 yaşına böyle girdi
Pop dünyasının son yıllardaki önemli isimlerinden olan Lana Del Rey, 36'ıncı yaş gününü kutladı.
ABD'li müzisyen Lana Del Rey, hem yeni yaşını hem de doğacak yeğeninin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
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BARBIE PASTASI DİKKAT ÇEKTİ
Lana Del Rey, 36'ncı doğum gününü Barbie bebek şeklindeki pembe renkli bir pastayla kutladı. Del Rey, pastasıyla çekilen bir fotoğrafını da Instagram sayfasında paylaştı.
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Ünlü şarkıcı, "Hayattaki mutluluğunun merkezinde olan ailesi ve arkadaşlarına kalbinin derinliklerinden teşekkür etmek istediğini belirtti.
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ÇİFTE KUTLAMA
Lana Del Rey, kendisi yeni yaşını kutlarken kız kardeşi Caroline ile ilgili mutlu haberi de takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcı kız kardeşinin de çok yakında bir kız bebeği olacağını duyurdu.
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