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  4. Ünlü türkücünün düğün salonunda korkutan yangın

Latif Doğan'ın düğün salonunda yangın paniği

Adıyaman'ın Besni ilçesinde ünlü türkücü Latif Doğan'a ait düğün salonunda yangın çıktı

Besni- Gaziantep yolu üzerinde bulunan, Erdemoğlu Mahallesi'ndeki türkücü Latif Doğan'a ait düğün salonundan duman ve alevler yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

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Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından düğün salonu içerisinde bulunan ahşap kafeterya, müdüriyet ve mutfak bölümünde çıkan yangını bir saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

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ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Soğutma işleminin itfaiye ekipleri tarafından devam ettiği düğün salonunda, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Geçtiğimiz haftalarda İbrahim Tatlıses'in programına konuk olan Latif Doğan gündem oldu. Gerek söylediği türküler gerek danslarıyla stüdyoya renk katan Latif Doğan'ın enerjisine yorum yağdı.

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