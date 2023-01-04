Leonardo DiCaprio çapkınlık turunda yakalandı
Leonardo DiCaprio, 2023'e hızlı giriş yaptı. 48 yaşındaki yakışıklı oyuncu lüks yatta genç kadınlarla pozlarıyla gündemde.
Dünyaca ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, birkaç bikinili güzelle birlikte St. Barts kıyılarında Yeni Yılı kutlarken güneşin keyfini çıkardı.
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Denizin keyfini sürmeden önce, güvertede kız arkadaşıyla dolaşırken kameralara görüntülendi.
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Titanic oyuncusu, arkadaşı Joe Nahmad'ın nişanlısı Madison Headrick'in de aralarında olduğu lüks teknede arkadaşlarıyla sohbet ediyordu.
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Yakın zamanda 23 yaşındaki model Victoria Lamas'la ismi anılıyordu.
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