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Leonardo DiCaprio çapkınlık turunda yakalandı

Leonardo DiCaprio, 2023'e hızlı giriş yaptı. 48 yaşındaki yakışıklı oyuncu lüks yatta genç kadınlarla pozlarıyla gündemde.

Leonardo DiCaprio çapkınlık turunda yakalandı - Resim: 1

Dünyaca ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, birkaç bikinili güzelle birlikte St. Barts kıyılarında Yeni Yılı kutlarken güneşin keyfini çıkardı.

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Leonardo DiCaprio çapkınlık turunda yakalandı - Resim: 2

Denizin keyfini sürmeden önce, güvertede kız arkadaşıyla dolaşırken kameralara görüntülendi.

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Leonardo DiCaprio çapkınlık turunda yakalandı - Resim: 3

Titanic oyuncusu, arkadaşı Joe Nahmad'ın nişanlısı Madison Headrick'in de aralarında olduğu lüks teknede arkadaşlarıyla sohbet ediyordu.

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Leonardo DiCaprio çapkınlık turunda yakalandı - Resim: 4

Yakın zamanda 23 yaşındaki model Victoria Lamas'la ismi anılıyordu. 

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