Leonardo DiCaprio'nun annesi oğlu için endişeli
Ünlü Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio'nun annesi Indenbirken oğlunun bir an önce evlenmesini istiyor.
Her anne babanın hayali çocuklarının evlendiğini görmek ve torun sevmektir... Görünüşe göre bu kural, Hollywood ünlüleri için de değişmiyor. Oscar ödülünü kucaklamış olmalar bile.
ABD basınına yansıyan haberlere göre ünlü aktör ve çevre aktivisti Leonardo DiCaprio'nun annesi Irmelin Indenbirken için de durum böyle.
Oscar ödüllü oyuncunun 76 yaşındaki annesi Irmelin Indenbirken, oğlunun bir an önce evlenmesini istiyor. Bu konuda en güçlü adayı da DiCaprio'nun şu anda birlikte olduğu model Camila Morrone.