Leonardo DiCaprio'nun annesi oğlu için endişeli

Radar Online adlı sitenin iddiasına göre Indenbirken, 2017'den bu yana flört eden Leonardo DiCaprio ile Camila Morrone'nin bir an önce evlenmesini arzu ediyor. En büyük korkusu ise ünlü oyuncunun evliliğe yanaşmayıp Morrone'yi kendinden uzaklaştırması.