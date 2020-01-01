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  3. 01 Ocak 2020 19:27

Leonardo DiCaprio'nun annesi oğlu için endişeli

Ünlü Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio'nun annesi Indenbirken oğlunun bir an önce evlenmesini istiyor.

Leonardo DiCaprio'nun annesi oğlu için endişeli

Her anne babanın hayali çocuklarının evlendiğini görmek ve torun sevmektir... Görünüşe göre bu kural, Hollywood ünlüleri için de değişmiyor. Oscar ödülünü kucaklamış olmalar bile.

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Leonardo DiCaprio'nun annesi oğlu için endişeli

ABD basınına yansıyan haberlere göre ünlü aktör ve çevre aktivisti Leonardo DiCaprio'nun annesi Irmelin Indenbirken için de durum böyle.

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Leonardo DiCaprio'nun annesi oğlu için endişeli

Oscar ödüllü oyuncunun 76 yaşındaki annesi Irmelin Indenbirken, oğlunun bir an önce evlenmesini istiyor. Bu konuda en güçlü adayı da DiCaprio'nun şu anda birlikte olduğu model Camila Morrone.

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Leonardo DiCaprio'nun annesi oğlu için endişeli

Radar Online adlı sitenin iddiasına göre Indenbirken, 2017'den bu yana flört eden Leonardo DiCaprio ile Camila Morrone'nin bir an önce evlenmesini arzu ediyor. En büyük korkusu ise ünlü oyuncunun evliliğe yanaşmayıp Morrone'yi kendinden uzaklaştırması.

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