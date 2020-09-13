Lerzan Mutlu, Seren Serengil’i ihbar etti!

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre, ikilinin arkadaşı olan ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, Serengil'e olup biteni sordu. Konuşma devam ederken Serengil, Saraçoğlu'na, Lerzan Mutlu'yu hedef alan bir ses kaydı gönderdi.