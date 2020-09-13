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  3. 13 Eylül 2020 00:50

Lerzan Mutlu, Seren Serengil’i ihbar etti!

Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu, sosyal medya üzerinden Seren Serengil’le tartışma yaşadı.

Lerzan Mutlu, Seren Serengil’i ihbar etti!

İkilinin arkadaşı Gülşah Saraçoğlu Seren Serengil’e olanları sorduğunda ise Seren Serengil, Gülşah Saraçoğlu’na, ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu'yu hedef alan sinkaflı sözlerin sarf edildiği bir ses kaydı gönderdi. 

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Lerzan Mutlu, Seren Serengil’i ihbar etti!

Gülşah Saraçoğlu kendisine gelen ses kaydını Lerzan Mutlu’ya gönderdiğinde ise ünlü şarkıcı savcılığa başvurarak Seren Serengil’i ihbar etti.

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Lerzan Mutlu, Seren Serengil’i ihbar etti!

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre, ikilinin arkadaşı olan ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, Serengil'e olup biteni sordu. Konuşma devam ederken Serengil, Saraçoğlu'na, Lerzan Mutlu'yu hedef alan bir ses kaydı gönderdi. 

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Lerzan Mutlu, Seren Serengil’i ihbar etti!

 Ses kaydında Serengil, Lerzan Mutlu hakkında, 'Kevaşe , O.. Motor' şeklinde sinkaflı sözler sarf ediyordu. 

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