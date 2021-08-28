Lerzan Mutlu tatil pozlarıyla yıllara meydan okudu
44 yaşındaki Lerzan Mutlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mini şortlu pozu ile adeta yıllara meydan okudu.
Lerzan Mutlu, sosyal medya hesabından mini şortlu pozlarını paylaştı.
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Genç kızlara taş çıkartan 44 yaşındaki şarkıcı, bir kez daha fit haliyle dikkat çekti.
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Sunuculuğunu yaptığı magazin programıyla adından söz ettiren Lerzan Mutlu, art arda bir ağacın altında verdiği pozları, 459 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı
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"BAZEN BİR AĞACA YASLANMALI"
Ünlü şarkıcı, nazar boncuğu emojileri eklediği paylaşımına, "Bazen bir ağaca yaslanmalı, insandan daha sağlam. Bütün rüzgarlara, yağmurlara, fırtınalara, kara kışa rağmen dimdik büyümeyi öğreten, her koşulda sapasağlam duran bir ağaca" notunu düştü.
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