Lerzan Mutlu tatil pozlarıyla yıllara meydan okudu

"BAZEN BİR AĞACA YASLANMALI"



Ünlü şarkıcı, nazar boncuğu emojileri eklediği paylaşımına, "Bazen bir ağaca yaslanmalı, insandan daha sağlam. Bütün rüzgarlara, yağmurlara, fırtınalara, kara kışa rağmen dimdik büyümeyi öğreten, her koşulda sapasağlam duran bir ağaca" notunu düştü.