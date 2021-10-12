Lerzan Mutlu ve annesinin benzerliği görenleri şaşırtıyor
Bir süredir dinlenmek için ekranlardan uzak kalmayı tercih eden Lerzan Mutlu, annesinin fotoğrafını paylaşarak doğum gününü kutladı.
Bir süredir dinlenmek için ekranlardan uzak kalmayı tercih eden Lerzan Mutlu, şu sıralar yeni projeler için koşuşturuyor.
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Yazın bol bol eğlenen ve tatil yapan Lerzan Mutlu, paylaştığı bikinili karelerle sıklıkla gündeme geldi.
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Formda vücuduyla adeta genç kızlara taş çıkaran Lerzan Mutlu, hemcinslerini kıskandıracak paylaşımlarla imza atmıştı.
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Lerzan Mutlu, şimdi ise annesi Reyhan Mutlu’nun fotoğrafını paylaşarak doğum gününü kutladı.
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