Lerzan Mutlu'dan bomba açıklama: Sevişmek çok sıradan

İstanbul Beşiktaş'ta bir mekanda sahne alan Lerzan Mutlu, yıllar sonra sahneye tekrar dönüşünün ardından magazin muhabirlerine açıklamalarda bulundu. Sahneye Gülşah Saraçoğlu imzalı rengarenk ve derin kasık ve bel dekolteli elbiseyle çıkan Lerzan Mutlu, hayalindeki erkeği açıklayarak cinsellik üzerine de konuştu. 45 yaşındaki ünlü şarkıcı, "Sevişmek çok sıradan" diyerek magazin gündemine bomba gibi düştü.