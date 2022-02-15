Lerzan Mutlu'dan bomba açıklama: Sevişmek çok sıradan
Lerzan Mutlu derin dekolteli kostümüyle sahnelere dönüş yapmasının ardından, muhabirlerin özel hayatıyla ilgili soruları yanıtladı.
Lerzan Mutlu derin dekolteli kostümüyle sahnelere dönüş yapmasının ardından, muhabirlerin aşk soruları karşısında 'hayalindeki erkeği' anlatırken 'Sevişmek çok sıradan' çıkışıyla gündeme bomba gibi düştü.
İstanbul Beşiktaş'ta bir mekanda sahne alan Lerzan Mutlu, yıllar sonra sahneye tekrar dönüşünün ardından magazin muhabirlerine açıklamalarda bulundu. Sahneye Gülşah Saraçoğlu imzalı rengarenk ve derin kasık ve bel dekolteli elbiseyle çıkan Lerzan Mutlu, hayalindeki erkeği açıklayarak cinsellik üzerine de konuştu. 45 yaşındaki ünlü şarkıcı, "Sevişmek çok sıradan" diyerek magazin gündemine bomba gibi düştü.
Şarkıcı Lerzan Mutlu, önceki akşam Beşiktaş'taki bir mekanda sahne aldı.45 yaşındaki ünlü isim, konser için tercih ettiği göğüs ve derin sırt dekolteli renkli kostümüyle adından söz ettirdi.
Hayalindeki erkeği açıkladı: Sahne öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Lerzan Mutlu, hayalindeki erkeği açıkladı. Mutlu, "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna, "Hayatımda kimse yok" yanıtını verdi.