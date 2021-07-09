Lerzan Mutlu'nun bikinili pozları olay oldu

Yoğun iş temposundan dolayı beş yıldır güneşlenmediğini belirten şarkıcı, 456 bin takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yayınladığı bikinili pozuna, nazar boncuğu emojisi ekledi ve "Hep siz mi güneşleneceksiniz?" notunu yazdı.

Lerzan Mutlu geçtiğimiz günlerde İrem Derici hakkında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti.



İrem Derici'nin evinden gelen müzik sesinden rahatsız olan Mutlu Derici'ye ulaşamayınca çileden çıkmıştı.