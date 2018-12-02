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  3. 02 Aralık 2018 11:04

Lerzan Mutlu'ya ilginç evlilik teklifi

Şarkıcı ve sunucu Lerzan Mutlu, sosyal medyada takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Lerzan Mutlu'ya ilginç evlilik teklifi

Geride bıraktığımız haftalarda yaptığı soru cevapla çok sayıda takipçisinin merak ettiği konulara açıklık getiren Lerzan Mutlu, geride bıraktığımız gün yeniden soru cevap bölümünü aktif hale getirdi ve kendisine yöneltilen çok sayıdaki soruya içtenlikle yanıt verdi.

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Lerzan Mutlu'ya ilginç evlilik teklifi

Gelen sorulardan pek çoğunda kendisine ne zaman televizyon programı yapacağı sorulan Mutlu, bu konuda şimdilik bir girişimi olmadığını önceliğini müziğe vermek istediğini söyledi. Bu tarz bir programı tek başına yapmak istediğini söyleyen Lerzan Mutlu evlilikle ilgili sorulara da ilginç yanıtlar verdi.

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Lerzan Mutlu'ya ilginç evlilik teklifi

Mutlu, bir takipçisinden gelen “Evlenmeyi düşünmüyor musun? Sevgilin var mı?” sorusuna; “Ben düşünüyorum da evlilik beni düşünmüyor sanırım” şeklinde yanıt verdi.

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Lerzan Mutlu'ya ilginç evlilik teklifi

Lerzan Mutlu, “Evlen benimle aşkım, annenden ayrılamıyorsan içgüveysi olayım” şeklindeki evlilik teklifine ise şu yanıtı verdi: "Kafayı sulandıranlarda bugün"

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