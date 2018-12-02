Lerzan Mutlu'ya ilginç evlilik teklifi

Gelen sorulardan pek çoğunda kendisine ne zaman televizyon programı yapacağı sorulan Mutlu, bu konuda şimdilik bir girişimi olmadığını önceliğini müziğe vermek istediğini söyledi. Bu tarz bir programı tek başına yapmak istediğini söyleyen Lerzan Mutlu evlilikle ilgili sorulara da ilginç yanıtlar verdi.



