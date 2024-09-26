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Leyla dizisinde tepki çeken Narin sahnesi

Türkiye Diyarbakır'da kayıp olarak aranırken cansız bedeni bir çuval içerisinde gizlendiği dere yatağında bulunan minik Narin'e ağlamaya devam ederken, Now TV'de yayınlanan Leyla dizisindeki minik kız çocuğu sahnesi büyük tepki çekti.

Leyla dizisinde tepki çeken Narin sahnesi - Resim: 1

NOW TV ekranlarında yayınlanan Leyla dizisinde Leyla'nın suda boğulmaya çalışıldığı sahne nedeniyle tepki çekmişti.

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Leyla dizisinde tepki çeken Narin sahnesi - Resim: 2

Dizinin son bölümünde ise yine izleyicilerin dikkatini çeken bir sahne yer aldı.

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Leyla dizisinde tepki çeken Narin sahnesi - Resim: 3

Diyarbakır'da katledilen Narin için mesaj verdiği düşünülen dizi, şimdi de Narin'in kamuoyuna yansıyan fotoğrafına benzer kıyafetler giyen bir çocuk nedeniyle gündemde.

 

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Leyla dizisinde tepki çeken Narin sahnesi - Resim: 4

Narin'in hafızalara kazınan fotoğrafında üzerinde bulunan pembe kıyafetin benzeri dizide Leyla karakterinin üzerinde de görüldü.

 

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