Leyla dizisinde tepki çeken Narin sahnesi
Türkiye Diyarbakır'da kayıp olarak aranırken cansız bedeni bir çuval içerisinde gizlendiği dere yatağında bulunan minik Narin'e ağlamaya devam ederken, Now TV'de yayınlanan Leyla dizisindeki minik kız çocuğu sahnesi büyük tepki çekti.
NOW TV ekranlarında yayınlanan Leyla dizisinde Leyla'nın suda boğulmaya çalışıldığı sahne nedeniyle tepki çekmişti.
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Dizinin son bölümünde ise yine izleyicilerin dikkatini çeken bir sahne yer aldı.
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Diyarbakır'da katledilen Narin için mesaj verdiği düşünülen dizi, şimdi de Narin'in kamuoyuna yansıyan fotoğrafına benzer kıyafetler giyen bir çocuk nedeniyle gündemde.
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Narin'in hafızalara kazınan fotoğrafında üzerinde bulunan pembe kıyafetin benzeri dizide Leyla karakterinin üzerinde de görüldü.
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