Lightyear 4 ülkede yasaklandı! Sebebi eşcinsel karakter
Toy Story'deki Buzz karakterinin hayatına odaklanan Lightyear filmi, eşcinsel karakterlere yer verdiği gerekçesiyle BAE, Kuveyt, Malezya ve Suudi Arabistan'da yasaklandı.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Malezya ve Suudi Arabistan, Disney-Pixar ortak yapımı uzun metrajlı animasyon filmi "Lightyear"ın (Işıkyılı), eşcinsel karakterler içerdiği için sinemalarda gösterilmesini yasakladı.
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BAE Gençlik ve Kültür Bakanlığı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda ülkenin medya içerik standardını ihlal ettiği için filmin gösterim için lisanslanmayacağını açıkladı.
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Daha sonradan BAE'den bir yetkilinin Reuters'e verdiği demeçte, filmin, birkaç sahnede "eşcinsel" karakterlerin yer alması nedeniyle yasaklandığını söyledi.
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Nüfusunun çoğunun yabancı olduğu yaklaşık 10 milyon nüfuslu Körfez ülkesi BAE'de eşcinsel ilişkiler suç sayılıyor.
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