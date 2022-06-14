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Lightyear 4 ülkede yasaklandı! Sebebi eşcinsel karakter

Toy Story'deki Buzz karakterinin hayatına odaklanan Lightyear filmi, eşcinsel karakterlere yer verdiği gerekçesiyle BAE, Kuveyt, Malezya ve Suudi Arabistan'da yasaklandı.

Lightyear 4 ülkede yasaklandı! Sebebi eşcinsel karakter - Resim: 1

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Malezya ve Suudi Arabistan, Disney-Pixar ortak yapımı uzun metrajlı animasyon filmi "Lightyear"ın (Işıkyılı), eşcinsel karakterler içerdiği için sinemalarda gösterilmesini yasakladı.

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Lightyear 4 ülkede yasaklandı! Sebebi eşcinsel karakter - Resim: 2

BAE Gençlik ve Kültür Bakanlığı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda ülkenin medya içerik standardını ihlal ettiği için filmin gösterim için lisanslanmayacağını açıkladı.

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Lightyear 4 ülkede yasaklandı! Sebebi eşcinsel karakter - Resim: 3

Daha sonradan BAE'den bir yetkilinin Reuters'e verdiği demeçte, filmin, birkaç sahnede "eşcinsel" karakterlerin yer alması nedeniyle yasaklandığını söyledi. 

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Lightyear 4 ülkede yasaklandı! Sebebi eşcinsel karakter - Resim: 4

Nüfusunun çoğunun yabancı olduğu yaklaşık 10 milyon nüfuslu Körfez ülkesi BAE'de eşcinsel ilişkiler suç sayılıyor.

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