Lösemi ile savaşı süren ünlü şarkıcı Cansever'den hayranlarını ağlatan mesaj
Arabesk müziğin güçlü sesi Cansever'den gelen haberler, hayranlarını hem hüzne boğdu hem de umutlandırdı. Bir süredir Almanya’da lösemi (kan kanseri) ile mücadele eden sanatçı, tedavi sürecinde en kritik aşama olan ilik nakli için gün sayıyor.
Almanya'da lösemi tedavisi gören ünlü arabesk sanatçısı Cansever, hastalık sürecinde ilik nakli aşamasına geldiğini duyurdu.
Mart veya Nisan aylarında hayati bir operasyona girmesi beklenen sanatçı, sosyal medya üzerinden sevenlerinden dua istedi.
Arabesk dünyasının sevilen ismi Cansever, geçtiğimiz ay duyurduğu lösemi teşhisinin ardından Almanya’da yoğun bir tedavi sürecine girdi. Hastalığın duyulmasıyla büyük üzüntü yaşayan hayranlarına seslenen sanatçı, sağlık mücadelesinde yeni bir döneme geçildiğini duyurdu.
Doktorlarıyla yaptığı görüşmeler sonrası son durumu paylaşan Cansever, tedavi sürecinin en önemli kısmının ilik nakli olacağını belirtti. Sanatçı, uygun donörün (bağışçının) bulunması durumunda Mart veya Nisan aylarında operasyonun gerçekleşeceğini açıkladı.