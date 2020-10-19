Lost dizisi ekrana dönüyor mu?
Lost, karmaşık hikayeleri birbirine bağlayarak izleyicileri ekranları başına kilitlemişti. Yurt dışı kaynaklı haberlere göre, Dexter'ın başlamasının ardından Lost'ta aynı kaderi paylaşabilir.
Lost, karmaşık hikayeleri birbirine bağlayarak izleyicileri ekranları başına kilitlemişti. Dizi uzun süre önce yayınlanmış olmasına rağmen hala gizli kalan cevapları içinde barındırmaktadır. Yurt dışı kaynaklı haberlere göre, Dexter'ın başlamasının ardından Lost'ta aynı kaderi paylaşabilir. Haberin sosyal medyada yayılmasının ardından hayranları heyecanla gelecek haberleri bekliyor.
Dexter, Showtime'ın en başarılı dizilerinden biriydi ve Dexter'ın kan donduran maceralarına odaklanıyordu. Bununla birlikte dizinin finali televizyon tarihinin en kötü sonralarından biri olarak değerlendiriliyor.
Independent Türkçe'nin Showtime'dan aktardığın haberine göre, Dexter'a dair yaptığı açıklama J.J.Abrams, Damon Lindelof ve Jeffrey Lieber'ın yarattığı Lost'un da benzer bir kaderi paylaşabileceğine işaret ediyor.
Lost, birbirine karmaşık biçimde bağlanan kafa karıştırıcı bulmacaları ekrana getirmişti. Ve eğer çekimleri yeniden başlarsa hayranlarının aklında soru işareti bırakan pek çok farklı noktasına açıklamalar getirilebilir. Screen Rant'in haberine göre ardından pek çok soru işareti bırakan Lost'un dönüşü de tıpkı Dexter gibi mümkün.