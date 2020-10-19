Lost dizisi ekrana dönüyor mu?

Lost, birbirine karmaşık biçimde bağlanan kafa karıştırıcı bulmacaları ekrana getirmişti. Ve eğer çekimleri yeniden başlarsa hayranlarının aklında soru işareti bırakan pek çok farklı noktasına açıklamalar getirilebilir. Screen Rant'in haberine göre ardından pek çok soru işareti bırakan Lost'un dönüşü de tıpkı Dexter gibi mümkün.