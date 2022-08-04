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  4. Love Island'ın şampiyonu Türk güzeli milyon dolarlık teklif

Love Island'ın şampiyonu Türk güzel Ekin Su Cülcüloğlu'na milyon dolarlık teklif

İngiltere'de yayınlanan Love Island'a (Aşk Adası) katılan Türk oyuncu Ekin Su Cülcüoğlu yarışmanın birincisi olunca milyon dolarlık teklifler almaya başladı.

Love Island'ın şampiyonu Türk güzel Ekin Su Cülcüloğlu'na milyon dolarlık teklif - Resim: 1

İngiltere'de yayınlanan Love Island'a (Aşk Adası) katılan Türk oyuncu Ekin Su Cülcüoğlu müstehcen anların yaşandığı yarışmada öne çıkan isimler arasındaydı.

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Love Island'ın şampiyonu Türk güzel Ekin Su Cülcüloğlu'na milyon dolarlık teklif - Resim: 2

Ekin-Su Cülcüoğlu, geçtiğimiz günlerde İngiltere'de yayınlanan ve büyük ilgi gören reality şov programı Love Island'da (Aşk Adası) yorganın altında başka bir yarışmacıyla ilişkiye girdiğini itiraf etmişti.

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Love Island'ın şampiyonu Türk güzel Ekin Su Cülcüloğlu'na milyon dolarlık teklif - Resim: 3

"Kazanmak için her şeyi yaparım" diyen Türk oyuncu Love Island yarışmasının kazananı oldu.

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Love Island'ın şampiyonu Türk güzel Ekin Su Cülcüloğlu'na milyon dolarlık teklif - Resim: 4

İngiltere’de yayınlanan “Love Island” (Aşk Adası) adlı programı partneri Davide Sanclimenti ile kazanan oyuncu Ekin-Su Cülcüloğlu, 50 bin sterlinlik ödülün sahibi oldu.

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