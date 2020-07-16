Lucifer 5. sezon fragmanı yayınlandı!
Netflix platformunda ekranlara gelen Lucifer dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Lucifer'ın beşinci sezonu iki kısım halinde yayınlanacak. İlk kısmın tarihi belli oldu. Dizinin yeni sezon fragmanı izleyiciyi şimdiden ekranlara kilitledi.
LUCİFER 5. SEZON NE ZAMAN? Lucifer'ın 16 bölümden oluşan 5. sezonunun 8 bölümden oluşan ilk kısmı 21 Ağustos'ta izleyiciyle buluşacak. Beşinci sezonun ikinci kısmı ile ilgili tarih ilerleyen vakitlerde belli olacak.
LUCİFER KONUSU Lucifer dizisi, Cehennem'den ayrılıp Los Angeles'a gelen ve burada bir gece kulübü açan Lucifer'ın LAPD ile çalışarak cezalandırılmayı hak eden suçluların peşine düşmesini anlatıyor.