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  3. 16 Temmuz 2020 08:21

Lucifer 5. sezon fragmanı yayınlandı!

Netflix platformunda ekranlara gelen Lucifer dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Lucifer'ın beşinci sezonu iki kısım halinde yayınlanacak. İlk kısmın tarihi belli oldu. Dizinin yeni sezon fragmanı izleyiciyi şimdiden ekranlara kilitledi.

Lucifer 5. sezon fragmanı yayınlandı!

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Lucifer 5. sezon fragmanı yayınlandı!

LUCİFER 5. SEZON NE ZAMAN? Lucifer'ın 16 bölümden oluşan 5. sezonunun 8 bölümden oluşan ilk kısmı 21 Ağustos'ta izleyiciyle buluşacak. Beşinci sezonun ikinci kısmı ile ilgili tarih ilerleyen vakitlerde belli olacak.

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Lucifer 5. sezon fragmanı yayınlandı!

LUCİFER KONUSU Lucifer dizisi, Cehennem'den ayrılıp Los Angeles'a gelen ve burada bir gece kulübü açan Lucifer'ın LAPD ile çalışarak cezalandırılmayı hak eden suçluların peşine düşmesini anlatıyor.

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Lucifer 5. sezon fragmanı yayınlandı!

LUCIFER 4. SEZONDA NELER YAŞANDI? Lucifer 4. sezon 1. bölüm özeti: Chloe, birlikte bir arıcının cinayetini soruşturduğu Lucifer'ın yaptığı şeytani açıklamaların kendisi açısından hiç sorun olmadığı konusunda ısrar eder.

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