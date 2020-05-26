Lucifer 5. sezon ne zaman çıkacak?
Amerikan fantastik polisiye komediye-drama dizisi Lucifer Netflix platformunda seyirciyle buluşuyor. Peki, Lucifer 5. sezon ne zaman çıkacak?
Lucifer 5. sezonu heyecanla bekleniyor. Ancak dizinin yeni sezon tarihi ve fragmanı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
LUCIFER 4. SEZONDA NELER YAŞANDI? Lucifer 4. sezon 1. bölüm özeti: Chloe, birlikte bir arıcının cinayetini soruşturduğu Lucifer'ın yaptığı şeytani açıklamaların kendisi açısından hiç sorun olmadığı konusunda ısrar eder.
Lucifer 4. sezon 2. bölüm özeti: Chloe ve Lucifer, bir realite şovunun setinde gerçekleşen cinayeti araştırır. Peder Kinley, planını uygulamaya koyar. Amenadiel, nereye ait olduğunu sorgular.