Lucifer 6. sezon ne zaman başlayacak?
Netflix Lucifer yeni sezon tarihi için araştırmalar hız kazandı. Lucifer 6. sezon ne zaman başlayacak?
Lucifer 6. sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Dizinin yayıncı kuruluş Netflix'ten konu hakkında açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.
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LUCİFER 5. SEZON BÖLÜM ÖZETLERİ
1. bölüm özeti: Lucifer bir cinayet kurbanıyla oynarken Chloe ve Maze vakayı araştırır. Amenadiel kulüpte temizlik yapar.
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2. bölüm özeti: Cehennemde oldukça uzun bir zaman geçiren Lucifer yaşayanlar dünyasına geri döner.
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Ama bu yakışıklı şeytan eskisinden biraz farklı gibidir.
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