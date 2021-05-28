Lucifer 6. sezon ne zaman yayınlanacak?

LUCIFER KONUSU NEDİR?

Lucifer, Tom Kapinos tarafından yaratılan, mutsuz ve sıkılan Cehennem Efendisi Lucifer'in (Tom Ellis, Rush, Merlin) insan dünyasına bir sıçrama yapmak için tahtını boş bırakmaya karar verdiği olayları takip eden bir dizi. Şeytan, ruh işkence eden iblis ve en iyi arkadaşı Mazikeen (Lesley-Ann Brandt, Spartacus) ile birlikte düşmüş melekler şehri Los Angeles'a yerleşir.