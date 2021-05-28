Lucifer 6. sezon ne zaman yayınlanacak?
Netflix'in fantastik temalı popüler dizilerinden biri olan Lucifer'ın 5. Sezon 2. kısım bölümlerinin yayınlanmasının ardından dizinin hayranları 6. sezon tarihini merak etmeye başladı.
Netflix'in popüler dizileri arasında yer almayı başaran Lucifer'ın eski bölümlerini bitiren seyirciler 6. sezonun ne zaman geleceğini merak ediyor.
Netflix platformunda, Türkiye'de de en çok izlenen diziler kategorisinde yer alan Lucifer 5. Sezon 2. Kısım 28 Mayıs 2021 tarihi itibariyle yayınlandı.
LUCİFER 6. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Netflix, henüz resmi açıklama yapmadı ancak Lucifer 6. sezon bölümlerinin 2022 yılının ilk aylarında yayınlanması bekleniyor. Dizi, 6. sezon ile final yaparak ekranlara veda edecek.
LUCIFER KONUSU NEDİR?
Lucifer, Tom Kapinos tarafından yaratılan, mutsuz ve sıkılan Cehennem Efendisi Lucifer'in (Tom Ellis, Rush, Merlin) insan dünyasına bir sıçrama yapmak için tahtını boş bırakmaya karar verdiği olayları takip eden bir dizi. Şeytan, ruh işkence eden iblis ve en iyi arkadaşı Mazikeen (Lesley-Ann Brandt, Spartacus) ile birlikte düşmüş melekler şehri Los Angeles'a yerleşir.