Lucifer'dan 5. sezon müjdesi!
Lucifer takipçilerinin merakla beklediği 5. sezon tarihi belli oldu. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan tanıtım ile yeni sezonun çıkış tarihi duyuruldu.
LUCİFER 5. SEZON NE ZAMAN?
Lucifer'ın 16 bölümden oluşan 5. sezonunun 8 bölümden oluşan ilk kısmı 21 Ağustos'ta izleyiciyle buluşacak. Beşinci sezonun ikinci kısmı ile ilgili tarih ilerleyen vakitlerde belli olacak.
LUCİFER KONUSU
Lucifer dizisi, Cehennem'den ayrılıp Los Angeles'a gelen ve burada bir gece kulübü açan Lucifer'ın LAPD ile çalışarak cezalandırılmayı hak eden suçluların peşine düşmesini anlatıyor.