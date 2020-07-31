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  3. 31 Temmuz 2020 09:55

Lucifer'dan 5. sezon müjdesi!

 Lucifer takipçilerinin merakla beklediği 5. sezon tarihi belli oldu. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan tanıtım ile yeni sezonun çıkış tarihi duyuruldu.

Lucifer'dan 5. sezon müjdesi!

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Lucifer'dan 5. sezon müjdesi!

LUCİFER 5. SEZON NE ZAMAN?
Lucifer'ın 16 bölümden oluşan 5. sezonunun 8 bölümden oluşan ilk kısmı 21 Ağustos'ta izleyiciyle buluşacak. Beşinci sezonun ikinci kısmı ile ilgili tarih ilerleyen vakitlerde belli olacak.

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Lucifer'dan 5. sezon müjdesi!

LUCİFER KONUSU
Lucifer dizisi, Cehennem'den ayrılıp Los Angeles'a gelen ve burada bir gece kulübü açan Lucifer'ın LAPD ile çalışarak cezalandırılmayı hak eden suçluların peşine düşmesini anlatıyor.

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Lucifer'dan 5. sezon müjdesi!

LUCIFER 4. SEZONDA NELER YAŞANDI?
Lucifer 4. sezon 1. bölüm özeti: Chloe, birlikte bir arıcının cinayetini soruşturduğu Lucifer'ın yaptığı şeytani açıklamaların kendisi açısından hiç sorun olmadığı konusunda ısrar eder.

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