Lüks yaşamı, cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı avukatlığa geri döndü
Lüks yaşantısıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı Ebru Polat 2025 yılına dikkat çeken bir değişimle giriyor. Eski manken ve şarkıcı Ebru Polat kendi adını kullanan bir dolandırıcılık çetesini çökertmek için uzun zamandır giymediği avukatlık cübbesini yeniden giyip soluğu adliyede aldı.
Kaynak: DHA
Şarkıcılığının yanı sıra sahibi olduğu güzellik merkezi ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiren Ebru Polat 2025 yılına eski mesleği olan avukatlık ile giriş yapmaya hazırlanıyor.
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Avukatlık mesleğine döndüğünü açıklayan şarkıcı Ebru Polat, mesleğe döner dönmez sosyal medyadan ismini kullanarak dolandırıcılık yapan çetenin peşine düştü.
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Şarkıcı Ebru Polat, ismini kullanarak insanları sosyal medyada dolandıran çete üyelerini yakalatmak için avukatlık mesleğine döndüğünü açıkladı.
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İddialara göre, bazı sosyal medya hesapları üzerinden evden çalışarak para kazanma vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandıran çete üyeleri son olarak sanatçı Ebru Polat'ın da ismini kullanarak birçok kişiye ulaştı.
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