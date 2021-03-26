Luran Ahmeti'nin ölümü yasa boğdu! ''Ah be koca Arnavut...''
Kurtlar Vadisi, Elveda Rumeli, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi dizilerde oynayan Kuzey Makedonyalı oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüse yenildi. Ünlü oyuncunun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu.
Makedonyalı oyuncu Luran Ahmeti, ölümüyle sanat dünyasını yasa boğdu. Ünlü isimler sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla Ahmeti'ye veda etti. İşte ünlü isimlerin Luran Ahmeti paylaşımları…
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HAZAL KAYA
Ah Loçkam... Çok özleyeceğim!
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BÜLENT ŞAKRAK
Ah be koca Arnavut... Devrin daim olsun.
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KAAN URGANCIOĞLU
Çok güzel adamdı, yakınlarına sabır diliyorum.
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