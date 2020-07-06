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  3. 06 Temmuz 2020 11:35

Mabel Matiz'e sansür: ''Konuşmam eksik yayınlandı''

Şarkıcı Mabel Matiz, Altın Kelebek Ödülleri’nde “En İyi Klip” ve “En İyi Erkek Şarkıcı” ödüllerini aldı. Matiz, ödülünü almasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Mabel Matiz'e sansür: ''Konuşmam eksik yayınlandı''

Ünlü şarkıcı yeni tip koronavirüs (Covid-19) sebebiyle bant üzerinden yayınlanan törendeki konuşmasının kesildiğini ifade etti:

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Mabel Matiz'e sansür: ''Konuşmam eksik yayınlandı''

Malesef eksik yayınlanmış olan ödül konuşma metnimin tamamını ekte paylaşma ihtiyacı duyuyorum.Matiz, kesilen sözlerinin şöyle olduğunu belirtti:

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Mabel Matiz'e sansür: ''Konuşmam eksik yayınlandı''

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Mabel Matiz'e sansür: ''Konuşmam eksik yayınlandı''

Herkese merhaba.  Beni bu güzel ödülle onurlandırdınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayatta da aşkta da müzikte de sınırlara, etiketlere, insan icadı kategorilere takılmamak ve andaki ödülümüzün tadını çıkarmak gerektiğine inanıyorum. Bu dünyanın insanları olarak, aynılığımızı ve farklılıklarımızı gönülden kabul edip kutlayabildiğimizde, iyileşmemiz de bir o kadar hızlı, beraber ve direnden gerçekleşecektir. Ödülümü, bu farkındalığı yaşayan, yayan, çeşitliliğin her türlüsünü kutlayabilen bütün herkese ithaf ediyorum.

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