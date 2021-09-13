Madonna kıyafetiyle 2021 MTV Video Müzik Ödülleri'ne damga vurdu
İlk kez 1984'te MTV Video Müzik Ödülleri'ne katılan ve yıllar içinde hafızalara kazınan performanslara imza atan Madonna, bu kez açılış için sahnedeydi.
‘Pop müziğin kraliçesi’ Madonna, MTV Video Müzik Ödülleri’ne geri döndü.
Geçen yıl pandemi nedeniyle sosyal mesafeli ve uzaktan bağlantılı yapılan tören, bu yıl her zamanki gibi enerjik bir kutlama gecesi olarak düzenlendi. Dün gece Brooklyn’deki Barclays Center’da yapılan 2021 MTV Video Müzik Ödülleri gecesinin açılışını sürpriz bir şekilde Madonna yaptı.
Sahneye paltosu ve şapkasıyla çıkan ve seyircilerin coşkulu tezahüratlarıyla mikrofona uzanan Madonna, paltosunu çıkardığında mayo şeklindeki deri kostümüyle sahnede kaldı.
Konuşmasına “Kalıcı olamayacağımızı söylediler. Ama hala buradayız” diye başlayan 63 yaşındaki popstar, “MTV’nin 40’ıncı yılı kutlu olsun! 2021 MTV Video Müzik Ödülleri’ne hoş geldiniz” dedi.
SOSYAL MEDYADA MADONNA KONUŞULDU
Kısa konuşmasının ardından arkasını dönderek sahneden çıkan Madonna’nın, kalçalarını açıkta bırakan cesur kostümü dikkat çekti. Madonna’nın açılış yapması ve cüretkar kostümü sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Madonna’nın açılış yapmasının ardından gecenin ilk performansını sergilemek üzere Justin Bieber sahne aldı.