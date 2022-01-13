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Madonna'dan takipçilerini korkutacak paylaşım

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Madonna takipçilerini korkutacak bir paylaşımda bulundu.

Madonna'dan takipçilerini korkutacak paylaşım - Resim: 1

Madonna paylaşımına, "Hayat beni dövdü! Umurumda mı sanıyorsun? Sadece Şeytan Umursar..... EV KIYAFETİ.. @versace. ’ notunu düştü.

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Madonna'dan takipçilerini korkutacak paylaşım - Resim: 2

Madonna ünlü Versace markalı ipekten ve altından siyah desenli ebisesiyle pozlarını paylaştı. Madonna'nın sol bacağındaki büyük morluk dikkat çekti.

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Madonna'dan takipçilerini korkutacak paylaşım - Resim: 3

63 yaşındaki ünlü yıldızın uyluğunun tepesinden dizine kadar uzanan yaralanma takipçilerinde endişe yarattı.

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Madonna'dan takipçilerini korkutacak paylaşım - Resim: 4

Madonna'nın bacağına ne olduğu bilinmiyor.

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