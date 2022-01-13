Madonna'dan takipçilerini korkutacak paylaşım
Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Madonna takipçilerini korkutacak bir paylaşımda bulundu.
Madonna paylaşımına, "Hayat beni dövdü! Umurumda mı sanıyorsun? Sadece Şeytan Umursar..... EV KIYAFETİ.. @versace. ’ notunu düştü.
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Madonna ünlü Versace markalı ipekten ve altından siyah desenli ebisesiyle pozlarını paylaştı. Madonna'nın sol bacağındaki büyük morluk dikkat çekti.
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63 yaşındaki ünlü yıldızın uyluğunun tepesinden dizine kadar uzanan yaralanma takipçilerinde endişe yarattı.
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Madonna'nın bacağına ne olduğu bilinmiyor.
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