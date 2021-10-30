Madonna'nın çırılçıplak pozuna tepki yağdı
ABD'li sinema efsanesi Marilyn Monroe'nun 1962'deki ölümünü yeniden canlandıran Madonna "iğrenç ve uygunsuz" bulunan fotoğraflar nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu.
Daily Mail'de yer alan habere göre, Amerikalı pop yıldızı Madonna'nın verdiği pozlar eleştirilerin merkezi oldu.
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Marilyn Monroe'nn ölüm döşeğindeki pozunu canlandırarak erotik poz veren Madonna, sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu.
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Bir takpçisi, "Sapkın ve ürkütücü bir nedenden dolayı Madonna, Marilyn Monroe'nun ölüm döşeğindeki pozunu canlandırdı."
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Bir diğeriyse "İğrenç ve uygunsuz." yorumunda bulundu.
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